Mal clima afecta Colón: Árboles caídos, inundaciones y caos vehicular

Este miércoles, la provincia de Colón fue golpeada por intensas lluvias que afectaron diversos puntos de la región desde tempranas horas de la madrugada. A partir de las 3:00 a.m., las precipitaciones no cesaron hasta bien entrada la tarde, generando caos en el tráfico y daños a la infraestructura local.

Uno de los incidentes más destacados ocurrió en la avenida Bolívar, cerca de la comunidad de Arco Iris, donde las inundaciones hicieron imposible el paso de vehículos bajos. Solo los vehículos de mayor altura pudieron transitar, lo que ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular durante varias horas.

En otro incidente, un árbol cayó sobre un vehículo en la vía de la batería 35, una importante ruta que conecta las áreas cercanas al Lago Gatún y la Costa Abajo. Afortunadamente, los ocupantes del vehículo lograron salir a tiempo y no se registraron víctimas fatales.

Por otro lado, en la comunidad 16 de junio, otro árbol cayó en un paso peatonal, dificultando el libre tránsito de los vecinos. Las autoridades locales actuaron rápidamente para remover los escombros y restablecer la circulación en la zona.

Las inundaciones también afectaron a la comunidad José Dominador Bazán, donde las calles quedaron cubiertas por agua, lo que complicó la movilidad tanto de vehículos como de peatones.

A pesar de los daños materiales, no se reportaron víctimas mortales, pero la situación sigue siendo crítica en algunas áreas, donde se espera que las lluvias continúen en las próximas horas. Las autoridades están trabajando para aliviar las afectaciones y garantizar la seguridad de la población.

Se hace un llamado a la ciudadanía para que tome precauciones al transitar por las vías afectadas y mantenga vigilancia ante posibles nuevas lluvias.

