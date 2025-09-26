Nacional - 26/9/25 - 07:39 AM

Mal tiempo golpea Costa Arriba: 40 familias damnificadas

Las lluvias, acompañadas de fuertes vientos, provocaron la caída de árboles y el desbordamiento de quebradas y ríos.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

Unas 40 viviendas resultaron afectadas por el mal tiempo registrado a finales de esta semana en la Costa Arriba de la provincia de Colón, especialmente en la comunidad de Viento Frío, distrito de Santa Isabel.

Las lluvias, acompañadas de fuertes vientos, provocaron la caída de árboles y el desbordamiento de quebradas y ríos. En la comunidad de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal, un árbol cayó sobre el tendido eléctrico, interrumpiendo el suministro de energía eléctrica a los residentes de la zona.

El fenómeno climático se debe al ingreso de la onda tropical número 32, que ha provocado condiciones inestables en toda la región atlántica.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene vigilancia constante en las áreas afectadas, especialmente en los cauces de ríos y quebradas, para prevenir incidentes mayores.

Por su parte, la Gobernación de Colón, en coordinación con autoridades nacionales y la Junta Técnica, trabaja para llevar asistencia a las familias damnificadas.

Las autoridades hacen un llamado a la población a no cruzar ríos crecidos, evacuar viviendas en riesgo de inundación y refugiarse en lugares seguros mientras persistan las condiciones adversas.

Te puede interesar

Mal tiempo golpea Costa Arriba: 40 familias damnificadas

Mal tiempo golpea Costa Arriba: 40 familias damnificadas

Septiembre 26, 2025
La música panameña brilló en los Premios Juventud

La música panameña brilló en los Premios Juventud

 Septiembre 26, 2025
No hubo nuevas renuncias en el CEN del PRD

No hubo nuevas renuncias en el CEN del PRD

 Septiembre 26, 2025
Aeronáutica Civil participa de la 42.ª Asamblea de la OACI

Aeronáutica Civil participa de la 42.ª Asamblea de la OACI

 Septiembre 26, 2025
Anati: Titulación de Río Indio y Cuenca del Canal no tiene costo

Anati: Titulación de Río Indio y Cuenca del Canal no tiene costo

 Septiembre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
La violencia cobra otra víctima en San Miguelito

La violencia cobra otra víctima en San Miguelito
Ciudadano lo cuestiona por no conseguirle trabajo y él le responde

Ciudadano lo cuestiona por no conseguirle trabajo y él le responde
Tony Dandrades fue chifeado por El General tras ir a Chiriquí

Tony Dandrades fue chifeado por El General tras ir a Chiriquí