Mal tiempo golpea Costa Arriba: 40 familias damnificadas

Unas 40 viviendas resultaron afectadas por el mal tiempo registrado a finales de esta semana en la Costa Arriba de la provincia de Colón, especialmente en la comunidad de Viento Frío, distrito de Santa Isabel.

Las lluvias, acompañadas de fuertes vientos, provocaron la caída de árboles y el desbordamiento de quebradas y ríos. En la comunidad de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal, un árbol cayó sobre el tendido eléctrico, interrumpiendo el suministro de energía eléctrica a los residentes de la zona.

El fenómeno climático se debe al ingreso de la onda tropical número 32, que ha provocado condiciones inestables en toda la región atlántica.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene vigilancia constante en las áreas afectadas, especialmente en los cauces de ríos y quebradas, para prevenir incidentes mayores.

Por su parte, la Gobernación de Colón, en coordinación con autoridades nacionales y la Junta Técnica, trabaja para llevar asistencia a las familias damnificadas.

Las autoridades hacen un llamado a la población a no cruzar ríos crecidos, evacuar viviendas en riesgo de inundación y refugiarse en lugares seguros mientras persistan las condiciones adversas.