Malls se blindan para Black Friday: más policías, más control y cero relajo

A una semana del Black Friday, los centros comerciales del país ya están en modo operativo. No solo por las ofertas, sino porque saben que ese día los pasillos se llenan hasta la última esquina. Por eso, este año decidieron reforzar la logística y la seguridad.

Las administraciones de varios malls han estado afinando detalles con la Policía Nacional, quienes agregarán más unidades dentro y fuera de los centros comerciales para mantener el ambiente bajo control. Habrá más rondas, más vigilancia y más ojos pendientes del flujo de gente, especialmente en horas pico.

Además, los comercios ya empezaron a promover sus promociones fuertes y la gente tiene la mirada puesta en los electrodomésticos y la línea blanca, que son los que suelen reventar los precios.

Mientras tanto, la Acodeco anunció que desde el lunes arrancará operativos para revisar que las ofertas sean reales y que la información al consumidor venga clara y no con letra chiquita que engañe.

También recordaron que, aunque un producto esté en promoción, la garantía sigue siendo garantía, y los comercios tienen que responder si algo sale defectuoso.

Con todo ese engranaje activado, el mensaje es uno: este Black Friday va a estar movido, pero la meta es que esté seguro y bien organizado, sin que nadie pierda la cabeza ni la paciencia.