¡Malversación! Lo que reveló la auditoría del subsidio al CD

La auditoría que realizó la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral al uso del subsidio electoral del partido Cambio Democrático (CD) entre marzo de 2018 y marzo de 2021 arrojó una serie de irregularidades, inconsistencias y posibles delitos en el manejo de esos fondos, durante la administración del presidente de ese colectivo, Rómulo Roux.



Se trata de la Auditoría Especial No. 082-DFFP-2021, la cual, en lo que respecta a alquileres de los locales de Cambio Democrático, comprobó que estos beneficiaban a hijos, y la exesposa del exdiputado Manuel Cohen y a la madre de la exdiputada Mariela Vega Arrivillaga dos miembros de la Junta Directiva de Cambio Democrático, allegados a Rómulo Roux.



La auditoría al subsidio electoral utilizado por la administración del presidente de este partido, Rómulo Roux, se realizó por la denuncia administrativa interpuesta por la abogada Ceila Peñalba, en representación de 14 diputados de ese colectivo político.



Malversación en Chitré



En el caso de Chitré, se alquilaron dos locales, sin que existiera un estudio previo que justificara esta duplicidad, detalla el informe de la Auditoría Especial. También se descubrió que ambos contratos fueron firmados por personas que no son directores ni dignatarios de las sociedades anónimas arrendadoras, como una forma ocultar los nombres de los hijos y exesposa del diputado Manuel Cohen, quiénes eran los verdaderos beneficiarios.



A la sociedad Nata Holding, S.A., le alquilaron una oficina que supuestamente sería usada por la Juventud de CD en Chitré, ubicada en la calle Aminta Burgos de Amado, por B/. 800.00 mensuales. Nata Holding, S.A. tiene como presidenta a Michelle Cohen, como secretario a Sion Cohen y como tesorera a Luz E. de Cohen, quienes son hijos y exesposa de Manuel Cohen.



Sin embargo, para que no fuera evidente que el contrato de arrendamiento beneficiaba a la familia Cohen, pusieron a firmar, por parte del arrendador, al señor Pablo Samaniego Pinto y en la extensión del contrato pusieron a firmar a la señora Basilia Pinto, madre de Pablo Samaniego Pinto.



Los auditores de la Dirección de Fiscalización de Financiamiento Político del Tribunal Electoral inspeccionaron la oficina y confirmaron que “se encontraba desocupada, a pesar de que el contrato está vigente. Además, se entrevistó al encargado de la sede, señor Roddy Espino, quién confirmó que la misma estaba cerrada y sin uso desde agosto del año en curso (2021)”.



Pablo Samaniego Pinto actualmente es empleado de este partido con un salario mensual de B/. 700.00 y ha recibido cheques del partido Cambio Democrático en concepto de Honorarios por Servicios Profesionales, por B/. 650.00 mensuales, y por Actividades de Democracia Interna.



La otra sede de CD en Chitré, ubicada en la avenida Julio Arjona, fue arrendada a la sociedad Ave Fénix Internacional, S.A., en las que aparecen como directivos Michelle Cohen, como presidenta, Mónica Cohen, como secretaria y Sion Cohen, como tesorero, todos hijos de Manuel Cohen. Por parte de la Ave Fénix Internacional, S.A., firmó la señora Daysi González, quien tampoco es dignataria ni directora de esa sociedad.



Daysi González, también recibió de Cambio Democrático dos pagos en concepto de viático por B/. 1,325.00 y otro cheque en concepto de “Actividades de Democracia Interna”, por la suma de B/. 550.00. Adicional, Jorge Ruiz González, hijo de Daysi González, también recibió cheques de Cambio Democrático en concepto de “capacitación” por B/ 810.00.



Desfalco en la Villa de Los Santos



Cambio Democrático suscribió un contrato de arrendamiento con la señora Edith Arrivillaga, madre de la exdiputada Mariela Vega Arrivillaga a actual miembro de la Junta Directiva de ese colectivo político, para el alquiler de las oficinas de ese partido en La Villa de Los Santos por B/. 800.00 dólares mensuales.



Los contratos de arrendamiento que fueron parte de esta Auditoría Especial se firmaron durante el año 2020, cuando aún se mantenían las restricciones de movilidad por la pandemia de Covid-19.



La Auditoría Especial del Tribunal Electoral determinó la ilegalidad del contrato de arrendamiento de la sede de Cambio Democrático en La Villa de Los Santos.



En base a la ilegalidad del contrato entre Cambio Democrático y la señora Edith Arrivillaga, madre de la exdiputada Mariela Vega Arrivillaga, el director de Financiamiento Público del Tribunal Electoral, Jean Carlo Del Cid, envió la Nota No. 1058-DFFP-2021 al presidente del partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, en la que le ordena cancelar el referido contrato y devolver los montos pagados a la señora Edith Arrivillaga.

