Mantienen control de precios para 51 medicamentos esenciales

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 36 del 30 de septiembre de 2025, el Gobierno mantiene la regulación de precios máximos de venta para 51 medicamentos esenciales, utilizados en el tratamiento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardiovasculares.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de esta medida en todas las farmacias del país, según lo establece el artículo 2 del decreto. La regulación entrará en vigor el 15 de octubre de 2025.

Este nuevo listado fue elaborado tras un análisis técnico del mercado farmacéutico. Como resultado, más de 60 medicamentos previamente regulados fueron excluidos por presentar distorsiones en el mercado, como desabastecimiento o presencia de alternativas más económicas.

El control de precios aplica únicamente a productos innovadores —aquellos que desarrollaron la molécula original— y en una presentación específica de una marca determinada. Según la Ley 419 de 2024, las farmacias y médicos deben informar a los pacientes sobre la existencia de bioequivalentes genéricos.

El incumplimiento de los precios establecidos será sancionado de forma inmediata, sin advertencias previas. Las multas pueden alcanzar los B/.50,000.00, según la gravedad de la infracción.