Manufactura y chips: apuestas de la Agencia Panamá Pacífico

La atracción de inversiones y generación de nuevas plazas de empleo será uno de los objetivos principales del área económica especial Panamá Pacífico durante el próximo año; su desarrollo estratégico se enfocará en impulsar el sector de manufactura, facilitando la transformación de materias primas y ejecución del plan nacional de semiconductores que encabeza la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Una iniciativa que, según Javier Suárez Pinzón, administrador de la Agencia Panamá Pacífico (APP), “encaja perfectamente” con las características del lugar que ofrece incentivos atractivos para las empresas eléctricas, bodegas de alto nivel que pueden ser utilizadas para los trabajos de ensamblaje, empaquetamiento y pruebas del producto, y un aeropuerto para el traslado hacia su destino final.

Mencionó que esta estrategia le agregará mayor valor al suelo panameño, propiciando la inserción de una cantidad importante de personas al mercado laboral, principalmente residentes de la provincia de Panamá Oeste, ya que el tema logístico requiere mayor movimiento.

“La atracción de esas empresas promueve toda una serie de actividades auxiliares que generarían puestos para todos nosotros aquí en Panamá Oeste, eso es lo que queremos atraer”, afirmó en entrevista a Panamá América.

Estas acciones, de acuerdo con el administrador de la APP, exigen mayor preparación de la mano de obra local en el idioma inglés, una debilidad persistente entre quienes desean laborar en las empresas instaladas en la zona y que han venido atendiendo con el apoyo de otras entidades como el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

No obstante, reconoció que una de sus tareas pendientes es promover la integración del sector técnico en la preparación de los jóvenes para que adquieran los conocimientos requeridos en la industria en un plazo corto de tiempo.

“Lo que nos hace falta es integrar el sector técnico, que las personas estudien dos años y salgan con la preparación necesaria para este tipo de empleo, no que requieran una licenciatura a largo plazo”, explicó.

En ese sentido, planteará al Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) la posibilidad de construir una agencia dentro de la zona económica en beneficio de las comunidades de Arraiján, Veracruz y La Chorrera.

Suárez Pinzón detalló que, hasta la fecha, se mantienen 410 empresas activas en el sitio, generando 10,000 puestos fijos, 50 comercios, 8 centros educativos, 4 sedes gubernamentales y 2,500 viviendas entregadas.

Además, se han atraído 28 compañías nuevas de distintos rubros y 23 están en proceso de trámite, por lo que se espera que la cifra de comercios instalados aumente para finales de año.

La administración de este espacio es una responsabilidad compartida entre el sector público y privado, representado por la APP y la empresa London & Regional Panamá, encargada del desarrollo de 1,400 hectáreas de tierra, de las cuales ha utilizado un 40% en la construcción de bodegas, oficinas y viviendas, pero su capacidad es mayor; por ello, promoverán estas ventajas al mercado a partir de 2026.

“Panamá Pacífico es la opción de mejor valor; las empresas pueden tener la seguridad de que estamos comprometidos con el área y tienen un desarrollador maestro que, en los años que lleva aquí, está por encima de los montos que le correspondía invertir”, aseveró el administrador.