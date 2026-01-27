Mariato celebra los 104 años de vida de don José Inés Avilés

En un ambiente cargado de emoción, fe y gratitud, familiares y amigos celebraron en Mariato, provincia de Veraguas, los 104 años de vida de don José Inés Avilés, uno de los primeros habitantes de esta comunidad y considerado por muchos como un pilar fundamental en la historia y desarrollo del distrito. A lo largo de su vida, ha sido merecedor de diversos homenajes por sus ideas altruistas y su compromiso con el bienestar colectivo.

Rodeado de hijos, nietos y tataranietos, don José Inés Avilés entonó el tradicional “Cumpleaños feliz” en un emotivo acto familiar, durante el cual elevó una oración a Dios, pidiendo salud, protección y bendiciones para él y todos los miembros de su familia, reflejando la profunda fe que lo ha acompañado durante más de un siglo de vida.

A sus 104 años, don José Inés recordó con cariño a sus 17 hijos, a sus familiares y a quienes fueron sus primeros amigos en Mariato. De manera sorprendente, comentó que aún lee los diarios Crítica y Panamá América, aunque reconoció que necesita lentes para hacerlo, demostrando su lucidez mental y apego a la información.

Su hija Emiliana Avilés destacó que su padre conserva una memoria clara y detallada, capaz de relatar como si fuese ayer las duras vicisitudes que enfrentó junto a su familia durante las primeras décadas de asentamiento en Mariato, cuando no existían medios de transporte ni sistemas de comunicación, y las condiciones de vida eran extremadamente difíciles en esta región del sur veragüense.

Por su parte, Aida Avilés, otra de sus familiares, resaltó que uno de los aportes más trascendentales de don José Inés fue haber sido el primero en impulsar la creación de una escuela, al comprender que la educación sería la base del progreso para las futuras generaciones. Esta visión marcó un antes y un después en la historia del distrito, cuando el área aún era considerada inhóspita y en pleno proceso de poblamiento.

Hoy, Mariato es reconocido como uno de los distritos con mayor crecimiento y prosperidad en la provincia de Veraguas, un desarrollo que muchos habitantes atribuyen a la visión y compromiso de hombres como don José Inés Avilés, quien un día apostó por cambiar el destino de su comunidad.