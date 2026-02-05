Nacional - 05/2/26 - 03:57 PM

Meduca detecta diplomas chimbos en concurso de docentes

Para la entidad, usar documentos falsos rompe la ética, la legalidad y la responsabilidad.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Educación presentó una denuncia formal en el Ministerio Público por el presunto delito contra la fe pública, específicamente por falsedad de documento, tras detectar al menos 16 diplomas falsos entre aspirantes a plazas de docentes. 

Luis Herrera, viceministro Administrativo de Educación encargado, llegó al Ministerio Público junto al equipo legal y de Recursos Humanos para presentar la denuncia para que se investigue a fondo y se establezcan responsabilidades.

Durante la revisión del Concurso Masivo de Nombramiento de Maestros y Profesores 2026, se detectó alrededor de 16 diplomas presuntamente falsos, todos ligados a una universidad particular, presentados por aspirantes que buscaban una plaza docente.

Desde Meduca rechazan y condenan este tipo de acciones, más aún cuando vienen de personas que aspiran a pararse frente a un salón de clases. 

Para la entidad, usar documentos falsos rompe la ética, la legalidad y la responsabilidad que debe tener alguien encargado de formar a niños y jóvenes del país.

 Meduca asegura que la lupa sigue puesta. La revisión de documentos  se mantiene activa y permanente.

