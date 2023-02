Martín insinúa tácitamente que sería candidato

El expresidente Martín Torrijos advirtió ayer durante un discurso en celebración de 94 años del natalicio de su padre, el general Omar Torrijos, que Panamá debe cruzar un puente de división nacional para construir un nuevo pacto social, que a su vez conduzca un proyecto nacional alejado de la corrupción y el clientelismo actual.

"Se requiere una política de decencia y no de corrupción, una política de la ética, de humildad y no abuso del poder", expresó el exmandatario. "No es el clientelismo, no es el voto que se compra, no es deformar la democracia ni usar los partidos políticos para fines personales, y hacerse trajes a la medida".

Aunque evitó confirmar su lanzamiento a una candidatura presidencial por el PRD o el Partido Popular, sus palabras encierran la intención de presentarse a la contienda.

"Los problemas como la falta de empleo, el alto costo de la vida, la violencia en las calles, la violencia que se vive en los hogares y contra las mujeres, la educación de los jóvenes, el ineficiente e inhumano sistema de salud o el problema de la Caja de Seguro Social no se resuelven con enunciados y palabras. Ya es hora que los hechos entierren los discursos", exclamó, ante miembros de la Fundación Omar Torrijos.

Señaló que actualmente Panamá está dividido, y que ha sufrido retrocesos importantes en la institucionalidad democrática.

"Tenemos que unirnos en torno a propósitos superiores y comunes. Los países divididos sucumben y se estancan. La única garantía es la nación compacta, con la unidad como clave".

Torrijos exclamó además que este nuevo pacto social debe incluir mayor equidad social y menos desigualdad.

