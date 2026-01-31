Martinelli aconseja deshacerse de los 'amigos de la silla'

El expresidente Ricardo Martinelli le dio un consejo al presidente José Raúl Mulino: que aparte de su administración a los manzanillos.

"Este es un consejo no pedido: cuando uno es presidente de la República, tiene muchas amistades nuevas y viejas, muchas personas que se acercan a ti, y sobre todo, muchos manzanillos que se van con el tiempo", expresó el mandatario en un video en sus redes sociales.

Añadió: "Cuando sales, muchos de ellos te abandonan; muchos amigos que tú pensabas que eran buenos amigos también te abandonan, y tú te preguntas si eran o no amigos míos. No eran amigos tuyos, eran amigos del puesto, de la silla".

LEE TAMBIÉN: Marco Rubio aplaude fallo de la Corte contra contrato de Panama Ports



Martinelli dijo que esto le pasó al expresidente Juan Carlos Varela, a Laurentino Cortizo y ahora le sucede al vicepresidente José Gabriel Carrizo.

"A José Gabriel Carrizo lo han dejado solo y al garete", señaló.

"También veo mucha manzanillada alrededor del presidente Mulino y nada más le digo a mi gran amigo Mulino: 'pele bien el ojo, porque muchos de los que están al lado suyo no son amigos, sino manzanillos, y la manzanillada lo alaba a uno, y uno lo que tiene que hacer es deshacerse de los manzanillos", manifestó.

"Quien ocupa un cargo público debe concentrarse en cumplirle al pueblo, contestando los mensajes y cumple con sus promesas o cumple con lo que pide en la medida de lo posible; uno sale con un buen posicionamiento en la vida política", añadió.