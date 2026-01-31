Martinelli aconseja deshacerse de los 'amigos de la silla'
"Cuando sales muchos de ellos te abandonan, muchos amigos que tú pensabas que eran buenos amigos, también te abandonan", expresó el expresidente.
El expresidente Ricardo Martinelli le dio un consejo al presidente José Raúl Mulino: que aparte de su administración a los manzanillos.
"Este es un consejo no pedido: cuando uno es presidente de la República, tiene muchas amistades nuevas y viejas, muchas personas que se acercan a ti, y sobre todo, muchos manzanillos que se van con el tiempo", expresó el mandatario en un video en sus redes sociales.
Añadió: "Cuando sales, muchos de ellos te abandonan; muchos amigos que tú pensabas que eran buenos amigos también te abandonan, y tú te preguntas si eran o no amigos míos. No eran amigos tuyos, eran amigos del puesto, de la silla".
Martinelli dijo que esto le pasó al expresidente Juan Carlos Varela, a Laurentino Cortizo y ahora le sucede al vicepresidente José Gabriel Carrizo.
"A José Gabriel Carrizo lo han dejado solo y al garete", señaló.
"También veo mucha manzanillada alrededor del presidente Mulino y nada más le digo a mi gran amigo Mulino: 'pele bien el ojo, porque muchos de los que están al lado suyo no son amigos, sino manzanillos, y la manzanillada lo alaba a uno, y uno lo que tiene que hacer es deshacerse de los manzanillos", manifestó.
"Quien ocupa un cargo público debe concentrarse en cumplirle al pueblo, contestando los mensajes y cumple con sus promesas o cumple con lo que pide en la medida de lo posible; uno sale con un buen posicionamiento en la vida política", añadió.