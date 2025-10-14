Martinelli celebra rechazo de proyecto sobre etiquetado de alimentos

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, expresó su satisfacción luego de que la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional "echará para atrás" el proyecto de ley que proponía el etiquetado obligatorio de productos alimenticios en Panamá.

La iniciativa, presentada por el diputado independiente Ernesto Cedeño, buscaba establecer regulaciones para el etiquetado de los alimentos procesados. Sin embargo, fue rechazada tras recibir críticas de distintos sectores.

El exmandatario calificó la propuesta como una “locura sin nombre ni fundamentos”, argumentando que su aprobación habría provocado un aumento en los precios de los productos y, en consecuencia, un alza en el costo de la Canasta Básica de Alimentos, especialmente en un mercado pequeño como el panameño.

“Proyectos como este encarecen la vida en Panamá, dificultan la creación de nuevos negocios y terminan afectando directamente al consumidor”, afirmó Martinelli en declaraciones a través de sus redes sociales.



