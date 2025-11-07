Martinelli exige investigación a Nito, Roy y Gaby Carrizo.¡Bruno lo salvó!

El expresidente Ricardo Martinelli, desde su lugar de asilo, lanzó una denuncia con nombre y apellido: Laurentino “Nito” Cortizo, su hermano Roy y el exvicepresidente Gaby Carrizo.



También recuerda el intento del Gobierno de Nito Cortizo de ingresar a la sede diplomática de Nicaragua donde se encontraba asilado y cómo Bruno, su mascota, logró advertirle de la acción.

Esos tres tienen que pagar por todo el daño que le han hecho al país y a mi persona”, dijo con tono firme.

Martinelli asegura que le armaron una persecución política para sacarlo del camino electoral, justo cuando su movimiento crecía y se posesionaba como una fuerza.

“Carrizo pensaba que quitándome del medio él iba a ser presidente. Qué bruto., soltó.

Martinelli explicó que todo se desató en febrero: el 7 de febrero empezaron las presiones, y el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, le negaron el salvoconducto para irse a Nicaragua, donde buscaba refugio.



Pero lo que más lo marcó, dice, fue que intentaron invadir la embajada nicaragüense, donde él se encontraba.

El expresidente añadió que al día siguiente, el 15 de febrero, cuando el gobierno de Ecuador asaltó la embajada de México y secuestró a Jorge Glas, ese hecho internacional hizo que Panamá frenara su propio intento.



“Fue eso lo que los paró. Si no, quién sabe qué hubiera pasado conmigo”, dijo.

Pero lo más grave, según Martinelli, es que hoy esas mismas personas están “pagando dos millones de dólares” para conseguir inmunidad y meterse al Parlacen.

Martinelli insiste en que lo que le hicieron no fue solo una jugada política, sino un intento por silenciarlo para siempre.

“Me iban a mandar al sector 3 de la Mega Joya. Y allá me mataban. Así de claro.”

Hasta ahora, ninguno de los señalados —ni Nito Cortizo, ni Roy Cortizo, ni Gaby Carrizo— ha salido a responderle públicamente.