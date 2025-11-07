Martinelli exige investigar compra de penthouse por Gaby Carrizo

El expresidente Ricardo Martinelli lanzó un llamado a la Contraloría General de la República para que aclare bajo qué circunstancias el exvicepresidente José Gabriel Carrizo adquirió un condominio tipo penthouse en el edificio Marea II, en Costa del Este, propiedad de una persona vinculada al expresidente Juan Carlos Varela.

Martinelli asegura que Carrizo, candidato presidencial del PRD en las últimas elecciones, pagó un precio muy por debajo del valor real del inmueble “a cambio de prebendas” a favor de Taher Yaafar, por lo que considera necesaria una investigación exhaustiva. “Favor investiguen eso, porque el vicepresidente Carrizo se apropió de un condominio que era de la familia de Taher Yaafar a cambio de prebendas y que no le pasase nada a Taher Yaafar”, afirmó.

El penthouse en cuestión es un apartamento de lujo de 700 m², con 4 recámaras, 4.5 baños, 2 cuartos de servicio, balcón con vista al mar, tanque de reserva de agua, seguridad 24 horas y cinco estacionamientos, valorado desde 1.8 millones de dólares.

La denuncia surge tras conocerse que la Contraloría ordenó el secuestro de bienes de Carrizo por 1.3 millones de dólares, incluyendo cuentas bancarias, fincas y vehículos.

Mientras tanto, el PRD mantiene silencio frente a estos escándalos que también involucran a Héctor Valdés Carrasquilla, Héctor Brands y otros miembros investigados por presuntos actos de corrupción, como Luis Oliva, Bernardo Nando Meneses, Nadia del Río y Publio De Gracia.