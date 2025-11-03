Martinelli felicita al pueblo y reflexiona sobre situación económica del país

En el marco de las celebraciones del mes de la Patria, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, felicitó al pueblo panameño por los importantes logros históricos de la nación, como la separación de Panamá de Colombia y la independencia de España. Sin embargo, aprovechó la ocasión para expresar su preocupación sobre la situación económica que atraviesa el país.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Martinelli señaló que uno de los problemas más graves que enfrenta Panamá es la falta de empleo. Aseguró que el "chen chen" prometido no ha llegado, y recalcó que el desempleo en el país se encuentra en un preocupante 13%, con el sector informal superando el 50%.

Además, el exmandatario destacó la disminución en el consumo en diversas industrias clave, como la licorera, la venta de cemento y arena, y la baja en el consumo de arroz. También mencionó que ya no se habla de los permisos de construcción, un tema que anteriormente era motivo de orgullo para la economía nacional.

Martinelli instó a la reflexión durante este mes patrio y cuestionó qué acciones se tomarán para resolver los graves problemas económicos del país, resaltando la importancia de generar empleo y mejorar la calidad de vida de los panameños.

Su mensaje concluyó con un llamado a la unidad, instando a los ciudadanos a trabajar juntos para superar estos desafíos y construir un futuro mejor para Panamá.