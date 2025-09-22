Martinelli: Hay que tirar dinero a la calle para mover economía

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, manifestó a través de sus redes sociales su preocupación por la falta de trabajo y de "chen chen" (dinero) en las calles del país. No obstante, felicitó al presidente José Raúl Mulino por los esfuerzos que su gobierno ha realizado para atraer inversiones extranjeras.

Martinelli destacó que el presidente Mulino ha tomado decisiones acertadas al realizar viajes a países como Japón, Brasil y Estados Unidos en busca de oportunidades de inversión. Sin embargo, advirtió que aún quedan tareas pendientes a nivel interno.

“La economía no se puede detener. Como ejemplo, los pagos en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) están prácticamente suspendidos... hay que tirar dinero a la calle”, expresó el exmandatario.

Asimismo, el también presidente del partido Realizando Metas se mostró satisfecho por la reactivación de la industria de la construcción , luego de un año de estancamiento. Valoró positivamente la agilización en los permisos sanitarios para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y expresó su deseo de que estas facilidades también se extiendan a las grandes empresas.

Martinelli subrayó que el Gobierno representa un porcentaje significativo en el movimiento económico del país, por lo que no se pueden detener las obras públicas ni los pagos, ya que esto impacta directamente en el empleo.

Reiteró el llamado a que el Gobierno y todos los sectores realicen mayores esfuerzos para que haya “chen chen” y trabajo para todos los panameños.