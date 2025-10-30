Martinelli: La calle está dura y no hay chen chen

El expresidente Ricardo Martinelli colgó en sus redes sociales un mensaje que refleja la preocupación de muchos panameños: la falta de empleo y las dificultades que enfrentan para salir adelante.

“Veo y escucho muchas quejas de gente que no consigue trabajo, la calle está muy dura. Esto debe preocuparnos a todos”, escribió Martinelli.

En su mensaje, el exmandatario hizo un llamado a que el gobierno, la empresa privada, los sindicatos y la sociedad unan esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las familias panameñas.

“No puede ser que haya tantas ilusiones frustradas por la falta de oportunidades. Debemos trabajar juntos, cerrar filas y hacer lo necesario para cambiar la situación”, agregó.

Martinelli también criticó la excesiva burocracia y la demora en los permisos, tanto a nivel municipal como nacional, que impiden que los empresarios puedan hacer inversiones que generen empleo y bienestar para la población.

El mensaje ha generado eco entre usuarios de redes sociales, quienes piden acciones concretas para revertir la crisis laboral y mejorar la vida de los ciudadanos en Panamá.