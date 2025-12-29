Martinelli le tira duro a alcaldesa Stefany Peñalba

El expresidente Ricardo Martinelli no se quedó callado por la demolición de un monumento de la comunicad china y tiró duro contra la alcaldesa Stefany Peñalba, al afirmar que debería preocuparse más por lo que realmente necesita el distrito y menos por tumbar un hito histórico.

Martinelli recordó que en pleno siglo XXI no se puede andar demolviendo algo que Taiwán levantó en 2024 para reconocer la mano de obra y el esfuerzo de la comunidad china en Panamá.



Y más aún si se van a usar fondos públicos para arreglar el “desastre” que dejó la alcaldesa, dijo.



El expresidente considera que hay que pensar en todas las demás comunidades que han aportado al país: Jamaica, Barbados, Italia, España, Grecia, América del Norte, Centro y Sur. “Todos pusieron su granito de arena, algunos hasta su vida”, escribió en sus redes.

Aunque la alcaldesa ya admitió su error y prometió reconstruir el monumento, la comunidad china no está tranquila y pide que se investigue lo sucedido. Intentaron hablar con Peñalba varias veces y no obtuvieron respuesta hasta la noche del sábado 27.

El Ejecutivo asegura que ya se están haciendo los arreglos para levantar de nuevo la obra, de la mano de la comunidad china y el Ministerio de Cultura, en el mismo lugar donde estaba. Pero en el barrio todos hablan de cómo pasó todo a escondidas y a altas horas, y que esto todavía va a dar tela para cortar.