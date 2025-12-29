Nacional - 29/12/25 - 04:57 PM

Martinelli le tira duro a alcaldesa Stefany Peñalba

El loco le soltó que debería preocuparse más por lo que realmente necesita el distrito.

 

Por: Redacción / Crítica -

El expresidente Ricardo Martinelli no se quedó callado por la demolición de un monumento de la comunicad china y tiró duro contra la alcaldesa Stefany Peñalba, al afirmar que debería preocuparse más por lo que realmente necesita el distrito y menos por tumbar un hito histórico.

Martinelli recordó que en pleno siglo XXI no se puede andar demolviendo algo que Taiwán levantó en 2024 para reconocer la mano de obra y el esfuerzo de la comunidad china en Panamá. 

Y más aún si se van a usar fondos públicos para arreglar el “desastre” que dejó la alcaldesa, dijo.

El expresidente considera que hay que pensar en todas las demás comunidades que han aportado al país: Jamaica, Barbados, Italia, España, Grecia, América del Norte, Centro y Sur. “Todos pusieron su granito de arena, algunos hasta su vida”, escribió en sus redes.

Aunque la alcaldesa ya admitió su error y prometió reconstruir el monumento, la comunidad china no está tranquila y pide que se investigue lo sucedido. Intentaron hablar con Peñalba varias veces y no obtuvieron respuesta hasta la noche del sábado 27.

El Ejecutivo asegura que ya se están haciendo los arreglos para levantar de nuevo la obra, de la mano de la comunidad china y el Ministerio de Cultura, en el mismo lugar donde estaba. Pero en el barrio todos hablan de cómo pasó todo a escondidas y a altas horas, y que esto todavía va a dar tela para cortar.

Te puede interesar

Martinelli le tira duro a alcaldesa Stefany Peñalba

Martinelli le tira duro a alcaldesa Stefany Peñalba

Diciembre 29, 2025
Créditos y depósitos empujan al alza al CBI hasta noviembre de 2025

Créditos y depósitos empujan al alza al CBI hasta noviembre de 2025

 Diciembre 29, 2025
Influenza, dengue y malaria dejan 99 muertos y miles enfermos este año

Influenza, dengue y malaria dejan 99 muertos y miles enfermos este año

 Diciembre 29, 2025
DIJ y Ministerio Público investiga demolición de monumento

DIJ y Ministerio Público investiga demolición de monumento

Diciembre 29, 2025
¡Rehabilitación! 11 escuelas de Panamá Oeste listas para recibir estudiantes

¡Rehabilitación! 11 escuelas de Panamá Oeste listas para recibir estudiantes

Diciembre 29, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera
Gobierno ordena restaurar monumento chino en el Puente de la Américas

Gobierno ordena restaurar monumento chino en el Puente de la Américas