Créditos y depósitos empujan al alza al CBI hasta noviembre de 2025

El Centro Bancario Internacional (CBI) sigue creciendo. La cartera de créditos llegó a más de 100 mil millones de dólares, subiendo casi un 6% frente al año pasado. Ese empujón vino de préstamos nuevos y de la confianza de quienes siguen moviendo su plata en los bancos.

Los depósitos también van al alza, sobre todo los que vienen de afuera. En total suman 115 mil millones, con un aumento de más del 7%

Los bancos del país siguen funcionando como un imán para la plata extranjera, pero también crece la confianza interna, aunque más despacio.

En el sistema bancario nacional, los créditos al sector privado van para comercio, casas y consumo personal, que son los que más mueven la economía del día a día. 

Los desembolsos nuevos pasaron los 24 mil millones de dólares, y casi la mitad se va directo a comercio y servicios. Otros rubros como ganadería, minas y canteras también crecen, aunque desde base más baja.

En cuanto a activos, liquidez y solvencia, los números muestran que los bancos están fuertes. Los activos líquidos subieron y el capital de los bancos está por encima de lo que exige la ley, algo que da un colchón para cualquier imprevisto.

En resumen, los bancos del CBI están sólidos, con crédito creciendo, depósitos fuertes y un colchón de capital que los mantiene listos para cualquier movimiento en la economía regional.

