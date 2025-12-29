DIJ y Ministerio Público investiga demolición de monumento

El Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) llegaron este lunes al lugar donde la alcaldía de Arraiján demolió el monumento chino a un costado del Puente de las Américas.

Su presencia busca recabar información y esclarecer cómo se dio la demolición, que generó sorpresa y preocupación en la comunidad.

Durante más de una hora, los fiscales y agentes recorrieron lo que queda de la estructura, inspeccionando cada detalle y recogiendo evidencia.

También estuvieron presentes representantes de la Asociación China en Panamá, quienes aseguraron estar agradecidos por la rápida respuesta del Gobierno y reiteraron que el monumento es un símbolo histórico para la comunidad que lleva más de 170 años en el país.

La demolición del monumento fue ordenada por la alcaldesa Stefany Peñalba el pasado fin de semana, sin comunicación previa con la comunidad ni documentación que justificara daños en la estructura.

La presencia del Ministerio Público y la DIJ marca el inicio de una investigación formal para determinar responsabilidades y establecer los pasos a seguir.

El vocero de la Asociación China en Panamá, Esteban Cheun, quien estuvo en el lugar agradeció por la respuesta del Ejecutivo, que prometió reconstruir el monumento en su ubicación original.

La comunidad China en Panamá, presente en el país desde hace más de 170 años, lamenta la manera en que se ejecutó la demolición.

“No recibimos comunicación oficial, ni vimos documentos que certifiquen daños en la estructura”, aseguró Cheun.

Hasta ahora, solo se había alegado que la estructura tenía daños, pero el lugar estaba abierto a turistas y artesanos días antes de ser demolido, lo que pone en duda la versión oficial.