Nacional - 29/12/25 - 01:59 PM

¡Rehabilitación! 11 escuelas de Panamá Oeste listas para recibir estudiantes

Se han habilitado la Escuela Nuevo Arraiján, Lucas Bárcenas, Primer Ciclo Balboa, Zaida Núñez y Moisés Castillo Ocaña.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

El Ministerio de Educación (Meduca) necesitará 11 centros escolares de la provincia de Panamá Oeste para alojar a los estudiantes que ingresarán en 2026 al Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE).

No obstante, la dirección regional del Meduca en esta provincia desconoce el número de estudiantes que deberán inscribirse en el PRAE y la cifra de alumnos que en 2024 se matricularon en este programa.

Adriano Pérez, director regional de Meduca, en esta provincia, indicó que se han habilitado la Escuela Nuevo Arraiján, Lucas Bárcenas, Primer Ciclo Balboa, Zaida Núñez y Moisés Castillo Ocaña.

Además del IPT La Chorrera, Guillermo Endara Galimani, Ingeniero Tomás Guardia, Centro Educativo San Carlos, Centro Educativo de Veracruz y las escuelas particulares Alfred B. Nobel y Aprendo y Juego.

El proceso de inscripción inició este lunes 29 de diciembre y culminará el 2 de enero de 2026.

Se detalló que la capacitación a los docentes que impartirán las clases será entre el 30 de diciembre y el 2 de enero.

El programa en sí se va a desarrollar del 5 de enero al 6 de febrero, con una duración de un mes.

Las clases se dictarán de lunes a viernes con una duración de 60 minutos.

