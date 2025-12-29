Nacional - 29/12/25 - 03:58 PM

Influenza, dengue y malaria dejan 99 muertos y miles enfermos este año

El síndrome gripal no da tregua: 984 casos nuevos en la última semana y 52,281 en total este año.

 

Por: Redacción / Crítica -

La influenza sigue golpeando fuerte. Solo la semana pasada se reportó una persona muerta y se actualizó otra de semanas anteriores.

Este año van 99 defunciones, y la mayoría, 91 personas, tenían factores de riesgo: edades extremas, problemas cardíacos, metabólicos, respiratorios o sistema inmunológico débil.

Las infecciones respiratorias graves como bronconeumonías y neumonías suman 545 nuevos casos, con un acumulado de 20,375, afectando principalmente a personas mayores y con enfermedades crónicas.

En otras enfermedades, Zika y chikungunya casi no aparecen, pero el dengue sigue dando dolor de cabeza: 15,657 casos acumulados, de los cuales 1,670 con signos de alarma y 107 graves

La malaria sigue presente con 115 casos recientes y 11,037 en total, incluyendo 4 muertes este año, todas mujeres entre 14 y 94 años en Panamá Este, Veraguas y Darién.

Otras enfermedades también están en la lista: leishmaniasis 1,439 casos, fiebre por virus Oropouche 694, hantavirus 27, síndrome cardiopulmonar por hantavirus 22, leptospirosis 90, y gusano barrenador en humanos 114. Viruela símica (Mpox) se mantiene con 16 casos, sin cambios esta semana.

El Ministerio de Salud insiste: esto no es solo problema de hospitales. 

La comunidad tiene que ayudar. Lavarse las manos, usar mascarilla si uno anda con gripe, cubrirse al toser, no automedicarse y acudir al médico a tiempo. “Si no te cuidas, nadie lo hará por ti”, repiten.

