¡Más de 11 mil permisos para proteger al agro panameño!

¡Trabajo sin parar! La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) cerró septiembre con 11,569 licencias fitozoosanitarias gestionadas, un esfuerzo clave para proteger al país de plagas y enfermedades que amenacen el campo y la salud animal.

De este total, 10,728 permisos fueron aprobados, mientras que 706 se devolvieron o anularon y 135 terminaron rechazados por no cumplir con las normas establecidas.

En el desglose, 7,561 licencias correspondieron a productos de origen vegetal (fitosanitarias) y 3,167 a productos de origen animal (zoosanitarias). Además, se detalló que 4,629 permisos fueron para importación, 5,391 para tránsito, 618 para exportación y 90 para reexportación.

Cada trámite pasa por la lupa del personal técnico en puertos, aeropuertos y fronteras, quienes se aseguran de que todos los productos agropecuarios que entran o salen del país estén libres de plagas o enfermedades que puedan poner en riesgo la producción nacional.

“Este trabajo no se ve, pero es vital para mantener la seguridad alimentaria y proteger al agro panameño”, destacó una fuente del MIDA.