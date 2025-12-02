Más de 14 mil casos y 24 fallecidos por dengue hasta esta semana



El Departamento de Epidemiología reportó que entre el 2 y el 8 de noviembre, se han acumulado 14,349 casos de dengue en toda la nación. De esos:

12,733 son casos sin signos de alarma,

son casos sin signos de alarma, 1,517 con signos de alarma,

con signos de alarma, 99 casos de dengue grave.

Las regiones más golpeadas son:

Metropolitana: 4,422 casos

San Miguelito: 2,527

Panamá Oeste: 1,529

Panamá Norte: 1,347

Chiriquí: 848

Bocas del Toro: 805

… y así siguen otras provincias con cifras preocupantes.

El dengue también ha mandado a hospitalización a 1,393 personas, y en lo que va del año se han registrado 24 fallecimientos en varias regiones del país, incluyendo Chiriquí, Bocas del Toro, Metropolitana, Darién, Coclé, San Miguelito, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, Comarca Ngäbe Buglé y Colón.

En los corregimientos, el foco más fuerte está en:

Tocumen: 999 casos

24 de Diciembre: 868

Belisario Frías: 595

Belisario Porras: 543

Ernesto Córdoba Campos: 364

La mayoría de los afectados están entre los 10 y 49 años, es decir, la gente más activa de la casa, del trabajo y de la calle.

El Minsa insiste en eliminar criaderos dentro y fuera de las viviendas y reconocer los síntomas: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular y dolor ocular.

Si te sientes mal, no te automediques: ve directo a un centro de salud.

El mensaje es simple y directo: si el mosquito no nace, el dengue no pega.