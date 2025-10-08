¡Más de 1,500 plazas disponibles!

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó sobre más de 1,500 vacantes laborales disponibles a través de la Bolsa Electrónica de Empleos Panamá, una plataforma que conecta a las empresas privadas con panameños que buscan un trabajo digno y estable.

Según el Mitradel, estas oportunidades se reparten entre Colón, Herrera, Chiriquí, Panamá Oeste y la capital, e incluyen plazas para técnicos, administrativos, operarios, diseñadores, cocineros, fotógrafos, vendedores y personal de call center, entre muchos otros.

La ministra Jackeline Muñoz de Cedeño destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso del gobierno del presidente José Raúl Mulino por “fomentar una política laboral más humana e inclusiva que impulse el desarrollo de las familias panameñas”.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

En Colón , vacantes para asistente bilingüe y operario de hidrocarburo .

, vacantes para y . En Herrera , buscan técnico en prevención de riesgos laborales y almacenista .

, buscan y . En Chiriquí , requieren costureros, tapiceros y esqueletistas .

, requieren . En Panamá Oeste , solicitan técnicos eléctricos y soporte técnico .

, solicitan y . En Panamá, hay plazas para diseñador gráfico, fotógrafo, cocinero, asesor de ventas, call center y conductor de camión.

Las personas interesadas pueden aplicar directamente en la página oficial de Empleos Panamá y formar parte de este programa que busca mejorar la calidad de vida de cientos de panameños.