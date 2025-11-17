Nacional - 17/11/25 - 12:00 AM

MÁS DE 5 MIL DENUNCIAS POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL

Por: Redacción -

Más de cinco mil denuncias relacionadas con delitos contra la libertad e integridad sexual se han presentado a nivel nacional este 2025, de acuerdo con el último informe estadístico publicado por el Ministerio Público.

Hasta el 31 de octubre de este año, según el mencionado informe, se registraban 4,884 denuncias relacionadas con violación y otros delitos sexuales, mientras que 374 guardaban relación con crímenes de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

Del total de denuncias por delitos sexuales, la mayor parte corresponden a los delitos específicos de violación, con 1,943 denuncias, y estupro (acceso sexual con persona mayor de 14 años y menor de 18), con 1,790.

Hay otros delitos específicos, como actos libidinosos (881 denuncias) y violación doblemente agravada (230), que registran un número considerable de reportes.

Para el mismo periodo de 2024, se habían reportado 5,614 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual; es decir, 356 casos más que este 2025.

Veraguas es la provincia que ha tenido el mayor repunte de casos. Este 2025, se han registrado un 8% más de denuncias con relación al 2024.

Te puede interesar

Panamá da respaldo a Ecuador tras captura de alias ‘Pipo’

Panamá da respaldo a Ecuador tras captura de alias ‘Pipo’

 Noviembre 17, 2025
MÁS DE 5 MIL DENUNCIAS POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL

MÁS DE 5 MIL DENUNCIAS POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL

 Noviembre 17, 2025
Primer Festival Familiar ‘I Star Fest’ de la Alcaldía de Panamá se desarrolló con éxito

Primer Festival Familiar ‘I Star Fest’ de la Alcaldía de Panamá se desarrolló con éxito

 Noviembre 17, 2025
La UP presenta calendario académico

La UP presenta calendario académico

 Noviembre 17, 2025
Casi seis mil personas presentan su currículum por la reactivación bananera

Casi seis mil personas presentan su currículum por la reactivación bananera

 Noviembre 17, 2025

En junio pasado, el presidente José Raúl Mulino sancionó la ley que endurece las penas para delitos como la violación.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos