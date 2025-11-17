MÁS DE 5 MIL DENUNCIAS POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL

Más de cinco mil denuncias relacionadas con delitos contra la libertad e integridad sexual se han presentado a nivel nacional este 2025, de acuerdo con el último informe estadístico publicado por el Ministerio Público.

Hasta el 31 de octubre de este año, según el mencionado informe, se registraban 4,884 denuncias relacionadas con violación y otros delitos sexuales, mientras que 374 guardaban relación con crímenes de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

Del total de denuncias por delitos sexuales, la mayor parte corresponden a los delitos específicos de violación, con 1,943 denuncias, y estupro (acceso sexual con persona mayor de 14 años y menor de 18), con 1,790.

Hay otros delitos específicos, como actos libidinosos (881 denuncias) y violación doblemente agravada (230), que registran un número considerable de reportes.

Para el mismo periodo de 2024, se habían reportado 5,614 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual; es decir, 356 casos más que este 2025.

Veraguas es la provincia que ha tenido el mayor repunte de casos. Este 2025, se han registrado un 8% más de denuncias con relación al 2024.

En junio pasado, el presidente José Raúl Mulino sancionó la ley que endurece las penas para delitos como la violación.