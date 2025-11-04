Nacional - 04/11/25 - 09:10 AM

Matan a joven de 29 años en pleno centro de Alto de Los Lagos

Según las autoridades, un hombre armado se acercó a la víctima y le disparó en múltiples ocasiones, dejándolo sin vida en el lugar.

 

La noche del 3 de noviembre, Lucas Granja, de 29 años, fue asesinado en la comunidad de Alto de Los Lagos, en la provincia de Colón. El crimen ocurrió cerca del Cuerpo de Bomberos y a pocos metros de la estación de la Policía Nacional, en un sector donde se escucharon varios disparos.

 Los investigadores del Ministerio Público, junto con funcionarios de la Policía Nacional, llegaron al sitio del asesinato para iniciar la investigación, con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer los motivos detrás de este crimen.

El cuerpo de Granja fue trasladado a la morgue judicial de Colón, donde se le practicará la necropsia correspondiente para determinar con exactitud las causas de su muerte.

Este asesinato se suma a los más de 90 homicidios ocurridos en la provincia de Colón durante el año 2025, en medio de esfuerzos continuos por parte de las autoridades para combatir la violencia que afecta a las comunidades locales.

El Ministerio Público y los organismos de seguridad continúan trabajando en la recopilación de información y pruebas para dar con los responsables de este crimen y frenar la ola de violencia que aqueja a la región.
 

