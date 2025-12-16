Nacional - 16/12/25 - 01:16 PM

Mayer descarta la Presidencia: quiere paz, familia y ser mejor alcalde

Segúm dijo no quiere más poder, porque ha visto cómo muchos llegan a la política por avaricia y no por responsabilidad.

 

Mientras medio país ya anda sacando cuentas para el 2029, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi decidió salirse del libreto. 

Mayer dejó claro que no será candidato a nada. Su enfoque, dice, es uno solo: ser el mejor alcalde posible hoy y luego irse a descansar con la conciencia tranquila.

Mizrachi habló desde lo humano, no desde el cálculo político. Dijo sentirse bendecido por Dios, recordando que viene de momentos difíciles y que hoy ocupa la Alcaldía de la ciudad capital del país más importante de Centroamérica y el Caribe, el hub financiero de Latinoamérica. 

Aun así, afirmó que no quiere más poder, porque ha visto cómo muchos llegan a la política por avaricia y no por responsabilidad. 

Yo le tengo más miedo al puesto que ganas de agarrarlo”, soltó, cuestionando a quienes se enferman de poder y viven atrapados en el juego político como si esto fuera una competencia y no un servicio.

El alcalde dijo que su mayor aspiración no está en un palacio ni en una silla presidencial. Quiere casarse, formar una familia, tener hijos y dejarles un apellido honrado

Según dijo, aspira a que quienes lo reemplacen sean mejores que él y a poder dormir en paz sabiendo que hizo su trabajo.

 Para Mayer, el verdadero éxito no es perpetuarse en el cargo, sino irse cuando toca, sin ambición desmedida y con la gente como prioridad, no como escalera.

