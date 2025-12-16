Coladera marcó la madrugada en la Naviferia en Pan de Azúcar

El desorden se registró desde la madrugada, cuando personas comenzaron a colarse en las filas durante la Naviferia del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizada en Silos Pan de Azúcar, San Miguelito, generando empujones, reclamos y tensión entre quienes habían llegado con horas de anticipación.

Asistentes denunciaron falta de control en las primeras horas de las ventas Muchos afirmaron haber llegado desde las 3:30 a.m. e incluso haber pasado la noche en el lugar para asegurar la compra de las bolsas navideñas, lo que aumentó el malestar al ver que otros intentaban ingresar sin respetar la fila.

Durante la noche y parte de la madrugada, la presencia policial fue limitada, situación que permitió que se produjeran coladeras y discusiones. Con el avance de la mañana, la Policía Nacional reforzó la seguridad y el flujo de personas comenzó a organizarse, aunque la fila se extendió por varios puntos del sector.

El IMA informó que el personal operativo estuvo en sitio desde la 1:30 de la madrugada y que las ventas iniciaron a las 3:15 a.m. Según datos oficiales, más de 10 mil personas fueron atendidas en las primeras horas, como parte de una logística que involucró a más de 110 funcionarios.

A las 8:30 de la mañana, el instituto confirmó la venta total de 25 mil bolsas navideñas en este punto. También se habilitaron filas especiales para adultos mayores y personas con discapacidad para agilizar la atención.

El IMA anunció que la Naviferia continuará en el Gimnasio Roberto Durán, Fresco San Antonio y en la Feria Internacional de La Chorrera, donde ya se reportan personas a la espera.