Nacional - 16/12/25 - 02:55 PM

Empresa colombiana controlará el aseo en Chame por 20 años

El acuerdo establece que el municipio podrá aplicar cobros coactivos a los usuarios morosos en el pago de la tasa de aseo, a través de un Juez Ejecutor

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

La empresa de capital colombiano Aseo Capital, S.A. obtuvo la concesión administrativa para encargarse de la recolección, transporte y disposición final de los desechos en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Con esta adjudicación, Chame se convierte en el tercer distrito de la provincia donde Aseo Capital asume el control del servicio de aseo por un período de 20 años, sumándose a Arraiján y Capira, donde ya opera.

En febrero de 2025, el Concejo Municipal autorizó al alcalde Francisco León Fu a seleccionar a la empresa mediante el procedimiento de licitación por mejor valor, dando paso al contrato de concesión.

El acuerdo establece que el municipio podrá aplicar cobros coactivos a los usuarios morosos en el pago de la tasa de aseo, a través de un Juez Ejecutor. Además, la empresa concesionaria deberá entregar al municipio el 3.5% del total recaudado mensualmente por la gestión integral de residuos.

En la cláusula nueve del contrato, se detalla que la empresa podrá facturar la tasa de aseo de forma conjunta con la empresa distribuidora de energía eléctrica, el IDAAN o la entidad que brinde el servicio de agua potable y alcantarillado.

Sobre las tarifas, Aseo Capital está obligada a respetar las tasas ya vigentes, establecidas en el Acuerdo Municipal N.° 7 de abril de 2025. Este fija una tasa de $5.00 para uso residencial, $18.70 por metro cúbico para comercios grandes y medianos, así como centros escolares, y entre $10.00 y $20.00 por metro cúbico para comercios pequeños.

Te puede interesar

Acodeco: San Miguelito tiene la cena navideña más barata

Acodeco: San Miguelito tiene la cena navideña más barata

 Diciembre 16, 2025
Menos trámites y más digital: MICI lanza nueva plataforma para inversionistas

Menos trámites y más digital: MICI lanza nueva plataforma para inversionistas

 Diciembre 16, 2025
No hay A(H3N2), pero Minsa recomenda vacunarse

No hay A(H3N2), pero Minsa recomenda vacunarse

Diciembre 16, 2025
Empresa colombiana controlará el aseo en Chame por 20 años

Empresa colombiana controlará el aseo en Chame por 20 años

 Diciembre 16, 2025
Coladera marcó la madrugada en la Naviferia en Pan de Azúcar

Coladera marcó la madrugada en la Naviferia en Pan de Azúcar

 Diciembre 16, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí