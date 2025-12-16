Empresa colombiana controlará el aseo en Chame por 20 años

La empresa de capital colombiano Aseo Capital, S.A. obtuvo la concesión administrativa para encargarse de la recolección, transporte y disposición final de los desechos en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Con esta adjudicación, Chame se convierte en el tercer distrito de la provincia donde Aseo Capital asume el control del servicio de aseo por un período de 20 años, sumándose a Arraiján y Capira, donde ya opera.

En febrero de 2025, el Concejo Municipal autorizó al alcalde Francisco León Fu a seleccionar a la empresa mediante el procedimiento de licitación por mejor valor, dando paso al contrato de concesión.

El acuerdo establece que el municipio podrá aplicar cobros coactivos a los usuarios morosos en el pago de la tasa de aseo, a través de un Juez Ejecutor. Además, la empresa concesionaria deberá entregar al municipio el 3.5% del total recaudado mensualmente por la gestión integral de residuos.

En la cláusula nueve del contrato, se detalla que la empresa podrá facturar la tasa de aseo de forma conjunta con la empresa distribuidora de energía eléctrica, el IDAAN o la entidad que brinde el servicio de agua potable y alcantarillado.

Sobre las tarifas, Aseo Capital está obligada a respetar las tasas ya vigentes, establecidas en el Acuerdo Municipal N.° 7 de abril de 2025. Este fija una tasa de $5.00 para uso residencial, $18.70 por metro cúbico para comercios grandes y medianos, así como centros escolares, y entre $10.00 y $20.00 por metro cúbico para comercios pequeños.