Naviferias se realizan sin problemas en Capira

Desde las 3:00 de la mañana, familias de Capira comenzaron a llegar al auditorio del distrito para retirar su bolsa de la NaviFeria. No hubo acto, ni show: la gente fue por comida.

La distribución arrancó temprano y avanzó rápido. Para las 7:42 a.m., ya se había atendido cerca del 50% de la capacidad, con una fila aproximada de 60 personas, según autoridades del IMA. Quienes llegaron de madrugada salieron en poco tiempo.

El director regional de Panamá Oeste, Olfato Domínguez, informó que la jornada se desarrolló sin contratiempos.

En el lugar se entregaron productos básicos: arroz, verduras, frutas y alimentos esenciales.

De forma simultánea, se habilitó otro punto de entrega en Cacao de Capira, donde se distribuyeron unas 3,000 bolsas adicionales, ampliando el alcance de la jornada.

En total, el IMA dispuso alrededor de 7,000 bolsas para el distrito. La actividad buscó aliviar el gasto de las familias en medio de la temporada de fin de año.