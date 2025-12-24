Mayer exige ejecución y responde a reclamos de representantes

El alcalde de la ciudad capital, Mayer Mizrachi, respondió con firmeza a los representantes de corregimiento que han manifestado inconformidad por la supuesta falta de recursos económicos para la gestión local, y aseguró que los fondos están garantizados de manera equitativa para todas las juntas comunales.

Mizrachi detalló que cada junta comunal recibe 65 mil dólares mensuales para gastos de funcionamiento, además de 800 mil dólares anuales destinados a inversión, por lo que no existe justificación para la ausencia de proyectos y obras en algunas comunidades.

“El dinero está, pero ¿dónde están las obras?”, cuestionó el alcalde. El jefe del gobierno municipal subrayó que el debate no debe centrarse en la solicitud de mayores partidas presupuestarias, sino en la capacidad de ejecución y planificación de las autoridades locales.

Mizrachi ha reiterado en varias ocasiones que los recursos públicos deben traducirse en resultados visibles que impacten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Las declaraciones del alcalde en el Consejo Municipal de Panamá han generado reacciones en el escenario político capitalino, al abrir un debate sobre la eficiencia en el uso de los fondos públicos, la rendición de cuentas y la responsabilidad de los representantes en la administración de los recursos asignados.

En medio de la controversia, la ciudadanía observa con expectativa que este intercambio derive en una mayor ejecución de obras y mejoras concretas en los corregimientos de la capital, priorizando el interés público por encima de las disputas políticas.