Mayer: “Panamá no sabía que era tan bella”

“¡Panamá está brillando!” fue la frase que más se escuchó durante los Premios Juventud 2025, celebrados por primera vez fuera de Estados Unidos, en el Centro de Convenciones Figali.

Detrás de esa hazaña está el alcalde Mayer Mizrachi, quien contó a Billboard cómo esta idea se transformó en una gran vitrina internacional para la cultura panameña.

Mizrachi, que en 2024 se convirtió en el alcalde más joven en la historia de Panamá, relató que todo comenzó cuando asistió a los Latin Grammy en Miami. Allí conoció al equipo de Univision y presentó la propuesta que más tarde se convertiría en una producción televisada de éxito, con miles de empleos y un impacto económico directo en la ciudad.

El evento generó entre 2,500 y 3,000 empleos temporales, elevó la ocupación hotelera al 75% y reactivó restaurantes y centros comerciales. Además, TelevisaUnivision reportó un aumento del 58% en interacciones multiplataforma, superando los 450 millones de impactos en televisión, redes y plataformas digitales.

“Panamá no sabía que era tan ecléctica y diferenciada del resto de Centroamérica”, expresó Mizrachi, destacando que lo que comenzó como un riesgo terminó siendo un orgullo nacional.

Hoy, dice, nadie cuestiona la inversión: “Antes me decían ‘¿por qué gastar en esto?’; ahora me preguntan ‘¿y cuál es la próxima?’”.

Durante la entrevista, Mizrachi también habló sobre su forma de conectar con la gente: “Yo no creo que se trate de ser político, sino de ser real.

La gente busca autenticidad, no perfección”. Y entre risas, reveló su nueva etapa musical: “Estoy en mood country, escuchando temas como ‘Ordinary’ de Alex Warren y ‘Holy Water’ de Jelly Roll”.

Con esta visión fresca y carismática, el joven alcalde ha logrado poner a Panamá en el mapa del entretenimiento latino, reafirmando su lema: “La ciudad que brilla.”