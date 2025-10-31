Nacional - 31/10/25 - 12:00 AM

Mayoría de muertes por VIH en Panamá se da entre personas de menos de 40 años

 

Por: Redacción /Crítica -

La mayoría de las muertes relacionadas con el VIH se registran en personas jóvenes, menores de 40 años, así lo revela un nuevo estudio realizado por la Planta de Generación de Energía Social, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Según la investigación, estas muertes están estrechamente vinculadas a desigualdades sociales, diagnóstico tardío y baja adherencia al tratamiento.

Además, el estudio advierte que las personas con enfermedad avanzada por VIH en Panamá se concentran entre los 20 y 30 años, principalmente hombres jóvenes, socialmente vulnerables, con inicio tardío de tratamiento, inmunosupresión severa y alta carga viral.

