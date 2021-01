Me da tristeza... soy el que veo morir a los pacientes

El Dr. Carlos Ballestero, vicepresidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas, exclamó ayer su tristeza ante los decesos que provoca el Covid-19 en Panamá: "yo soy el que ve la gente morir sin nadie de sus familiares al lado".

El médico intensivista contó la realidad tanto del personal de salud como de los pacientes en medio del Covid –19. El personal llega aquí a las 10:00 am, son las 4:00 pm y no han podido ni tomar agua, ni comer, absolutamente nada, esa es la realidad nuestra, es lo que hacemos todos los días, yo tengo dentro del personal de salud gente que han tenido que trabajar con pampers, porque no podemos ir al baño, estamos trabajando en la demanda de atención, han tenido que estar en un pamper y orinarse en un pamper’’.

Publicidad

El galeno del área crítica del hospital Santo Tomás manifestó que el personal de salud ya ha llegado casi al tope de la respuesta a los pacientes con Covid –19.

No hay nada más triste que ver a los pacientes cuando hablan con ellos a través de líneas telefónicas con las familias que están preocupados, con deseos de ver a sus familiares, la única familia que estos pacientes tiene, somos nosotros’, exclamó Ballestero.

Carlos Ballestero aseguró que nosotros mismos -con nuestra indisciplina- estamos limitando la capacidad de recuperarnos, por lo que hay que cerrar ese círculo vicioso.