MÃ©dicos y estudiantes rinden homenaje al exdecano Mendoza

La junta directiva de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá (AEMP) y los expresidentes de esa organización, rindieron un homenaje al saliente decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Dr. Enrique Mendoza.

A Mendoza se le destacó como la figura representativa del cambio en el sistema educativo médico en los últimos 20 años, un sabio maestro que con devoción y conciencia ha luchado por educar e inculcar valores de formación a los futuros médicos.

Sus exalumnos se declararon honrados de ser testigos y ser estudiantes de alguien que compartió conocimientos, emociones y contribuyó a formarlos.

Los médicos reconocieron en Mendoza su empeño en buscar la excelencia, la amistad que les profesó...no hay palabras para agradecerle y no hay mejor homenaje a un maestro que el que realizan sus estudiantes

La AEMP decidió designar con el nombre del "Dr. Enrique Mendoza el salón de estudios de la planta baja del edificio estudiantil. Además resaltaron la pasión que impuso el exdecano para atender los asuntos de su segunda casa: la Facultad de Medicina.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: ¡Cuidado si va a la playa! Aviso de prevención de marea alta



Enrique Mendoza dijo que el acto era la más alta distinción que se le haya podido conceder a lo largo de décadas de ejercicio clínico, académico y docente.

El también endocrino dijo que permanecerá en la Universidad hasta marzo del 2023 escribiendo un libro sobre la educación médica en Panamá, tiene en proyecto el hospital virtual universitario y desarrollará investigaciones con la dificultad de no tener un laboratorio con toda la tecnología necesaria.

Enrique Mendoza, quien en 1973 fue el presidente de la AEMP y se desempeñó 13 años como decano, exhortó a los médicos a defender las conquistas y logros obtenidos.

Recordó que en el año 2000 por primera vez un expresidente AEMP fue electo decano.

Mendoza resaltó que del 2014 al 2021 los egresados de la Facultad de Medicina han pasado los exámenes de certificación.

El exdecano dijo que Panamá -después de la sindemia que ha enfrentado- no es posible que no salga que un sistema de salud público fortalecido y no puede darse el lujo de no construir la nueva Facultad de Medicina, para lo cual se gestionaron ya 5.5 hectáreas, estudios de factibilidad y $2.5 millones para el estudio de impacto ambiental.

Enrique Mendoza dejó un mensaje final a sus estudiantes y ahora colegas médicos: lo importante no son los hombres y mujeres fuertes, sino instituciones fuertes...hay que seguir trabajando para seguir siendo la principal Escuela de Medicina del país.

Médicos y estudiantes rinden homenaje al exdecano Mendoza. Lee https://t.co/AIeZ7ESea1 pic.twitter.com/HbSKMNPcCW — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 20, 2021