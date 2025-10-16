Nacional - 16/10/25 - 11:11 AM

Meduca ajusta nombramientos de docentes en áreas de difícil acceso

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que modificará la condición de nombramiento de los docentes que laboran en centros educativos ubicados en áreas de difícil acceso, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 407 del 31 de octubre de 2006.

Según informó la institución, los educadores que cumplan con los requisitos establecidos para el cargo y cuya plaza haya sido sometida a concurso público, pasarán a un nombramiento en período probatorio por uno (1) o dos (2) años, según lo determine la Ley vigente.

El Meduca aclaró que este procedimiento no requiere ningún trámite adicional en las escuelas ni está vinculado a pagos a terceros o intermediarios. 

En este sentido, la entidad hizo un llamado a los docentes que hayan recibido solicitudes de pago indebidas relacionadas con este proceso, a denunciar estos casos a través del correo electrónico 📧 rhtransparencia@meduca.gob.pa

