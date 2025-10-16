Meduca ajusta nombramientos de docentes en áreas de difícil acceso

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que modificará la condición de nombramiento de los docentes que laboran en centros educativos ubicados en áreas de difícil acceso, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 407 del 31 de octubre de 2006.

Según informó la institución, los educadores que cumplan con los requisitos establecidos para el cargo y cuya plaza haya sido sometida a concurso público, pasarán a un nombramiento en período probatorio por uno (1) o dos (2) años, según lo determine la Ley vigente.

El Meduca aclaró que este procedimiento no requiere ningún trámite adicional en las escuelas ni está vinculado a pagos a terceros o intermediarios.

En este sentido, la entidad hizo un llamado a los docentes que hayan recibido solicitudes de pago indebidas relacionadas con este proceso, a denunciar estos casos a través del correo electrónico 📧 rhtransparencia@meduca.gob.pa