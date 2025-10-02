Meduca : Aplicarán sanciones a estudiantes involucrados en pelea

La Dirección Regional de Educación de Colón, en representación del Ministerio de Educación (Meduca), anunció la aplicación de medidas disciplinarias contra un grupo de estudiantes involucrados en recientes hechos de violencia ocurridos en el colegio José Guardia Vega, donde cuatro menores resultaron heridos con un cuchillo.

Según informó la directora del plantel, Noemí de Cerrud, se han iniciado los procesos correspondientes según el reglamento interno y las normativas del Meduca, con el objetivo de corregir las conductas inapropiadas y garantizar un ambiente seguro para toda la comunidad educativa.

"Lamentamos profundamente estos hechos. Rechazamos toda forma de violencia y estamos tomando las acciones necesarias para que situaciones como esta no se repitan", expresó de Cerrud.

Agregó que darán acompañamiento a los familiares de los estudiantes heridos y en coordinación con las autoridades competentes colaborarán con el proceso de investigación y garantizar la seguridad.

Las autoridades confirmaron que las sanciones incluyen llamados de atención, notificación a los padres de familia, compromiso de conducta, seguimiento por parte del departamento de orientación, y en algunos casos, suspensión temporal del aula. Todo esto se realiza bajo el debido proceso y con enfoque preventivo y educativo.

El Meduca reafirma su compromiso con la formación integral de los estudiantes, promoviendo la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la resolución de conflictos a través del diálogo.

Finalmente, se hizo un llamado a los padres, docentes y estudiantes a ser parte activa en la construcción de escuelas seguras, fomentando los valores y rechazando toda forma de agresión.

