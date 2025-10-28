MEDUCA lamenta muerte de estudiantes y brindan apoyo a la comunidad educativa

El Ministerio de Educación, a través de un comunicado de prensa, expresó su profundo pesar por los trágicos hechos ocurridos en la comarca Ngäbe Buglé, donde dos estudiantes del C.E.B.G. Cascabel, ubicado en el distrito de Mironó, perdieron la vida al ser arrastrados por la fuerte corriente de una quebrada.

El MEDUCA extiende sus más sinceras condolencias a los familiares, compañeros, docentes y a toda la comunidad educativa, por esta irreparable pérdida, y les brinda su apoyo en estos momentos de profundo dolor.

Las autoridades regionales ya están ofreciendo acompañamiento integral a las familias afectadas y a la comunidad educativa, con el objetivo de proporcionar apoyo emocional, orientación y seguimiento necesario. Además, se ha dado de alta médica a los estudiantes que permanecían bajo vigilancia.

El Ministerio de Educación hace un llamado a la comunidad y a los centros escolares de la comarca a seguir las recomendaciones pertinentes y reforzar las precauciones debido a los efectos indirectos del huracán Melissa, que ha causado estragos en varias provincias del país.

Finalmente, el MEDUCA reitera a las autoridades educativas de los planteles escolares que, ante estas adversidades climatológicas, deben activar los protocolos de seguridad y garantizar la protección de los estudiantes y docentes en todo momento.