Nacional - 28/3/26 - 02:31 PM

Meduca: Panamá regresará a la prueba PISA en 2029

La entidad destaca que el retorno permitirá evaluar con mayor precisión el impacto de estas estrategias, centradas en elevar la calidad educativa.

 

Por: Redacción/Crítica -

Panamá regresará a participar en la Prueba para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en el 2029, informó el Ministerio de Educación (Meduca)

Según el Meduca, la decisión de retornar a la prueba forma parte de una estrategia responsable y planificada, alineada con los avances estructurales que se están implementando en el sistema educativo.

"Para ese momento, estaremos en una fase intermedia del rediseño curricular y podremos empezar a medir el impacto de su implementación, así como el fortalecimiento de las competencias docentes mediante procesos continuos de capacitación y la ejecución de programas como Entre Pares entre otros, orientados a integrar de manera efectiva las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje", señala la institución. 

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El Meduca destaca que, más que una participación inmediata, Panamá apuesta por presentarse en un escenario donde los cambios aplicados se reflejen en resultados concretos, medibles y sostenibles.

Enfatiza que el retorno en 2029 permitirá evaluar con mayor precisión el impacto de estas estrategias, centradas en elevar la calidad educativa, fortalecer las habilidades de los estudiantes y garantizar una formación pertinente frente a los desafíos actuales.

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