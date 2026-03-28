Meduca: Panamá regresará a la prueba PISA en 2029

Panamá regresará a participar en la Prueba para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en el 2029, informó el Ministerio de Educación (Meduca).

Según el Meduca, la decisión de retornar a la prueba forma parte de una estrategia responsable y planificada, alineada con los avances estructurales que se están implementando en el sistema educativo.

"Para ese momento, estaremos en una fase intermedia del rediseño curricular y podremos empezar a medir el impacto de su implementación, así como el fortalecimiento de las competencias docentes mediante procesos continuos de capacitación y la ejecución de programas como Entre Pares entre otros, orientados a integrar de manera efectiva las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje", señala la institución.

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El Meduca destaca que, más que una participación inmediata, Panamá apuesta por presentarse en un escenario donde los cambios aplicados se reflejen en resultados concretos, medibles y sostenibles.

Enfatiza que el retorno en 2029 permitirá evaluar con mayor precisión el impacto de estas estrategias, centradas en elevar la calidad educativa, fortalecer las habilidades de los estudiantes y garantizar una formación pertinente frente a los desafíos actuales.

En octubre de 2024, Panamá anunció que no participaría en la prueba PISA 2025.