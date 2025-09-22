Meduca refuerza aprendizajes en el último trimestre del año

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que está enfocado en reforzar el aprendizaje de los estudiantes durante el último trimestre del año escolar 2025. El objetivo es recuperar los contenidos afectados por las interrupciones del segundo trimestre y asegurar una culminación exitosa del año escolar.

La viceministra académica de Educación, Agnes de Cotes, explicó que este esfuerzo incluye a estudiantes de todos los niveles, desde primaria hasta duodécimo grado, con atención especial a los graduandos.

Como parte del plan, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá están colaborando con tutorías gratuitas los sábados para preparar a los estudiantes que presentarán exámenes de ingreso a la universidad.

Los directores de cada centro educativo son los responsables de implementar el plan, bajo la supervisión de autoridades regionales y nacionales.

El refuerzo se realiza mediante tutorías individuales y el uso del Aprendizaje Basado en Proyectos, priorizando materias como español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. También se atiende el bienestar emocional de los estudiantes a través de recreos interactivos y actividades que fortalecen el vínculo entre escuela y familia.

El currículo priorizado, creado durante la pandemia, continúa vigente. Sus guías están disponibles en el portal educativo para facilitar el estudio en casa.

Meduca reafirma apoyar a los estudiantes para que terminen el año escolar con los aprendizajes necesarios para la vida.

