Meduca respalda medida para entregar aulas escolares en buen estado

El Ministerio de Educación (Meduca) respaldó la solicitud de la dirección del Instituto José Dolores Moscote para que los salones de clases sean entregados en buen estado al finalizar el año escolar 2025.



Esta medida ha generado una división de opiniones entre padres de familia, quienes consideran que el costo de los trabajos de mantenimiento, como la pintura de las aulas, debería ser cubierto por el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) y no por los estudiantes.

Esther Torres, Directora Nacional de Educación Media, explicó que los directores de los centros educativos tienen acceso a un 75% de los fondos del FECE para destinar a proyectos de rehabilitación de infraestructuras, lo que incluye tareas de mantenimiento como la pintura de los salones.



"Es importante entender que el uso de estos recursos está previsto para mantener las escuelas en condiciones adecuadas. El propósito de estos fondos es justamente mejorar las instalaciones y asegurar un entorno propicio para el aprendizaje", comentó Torres.

Sin embargo, la funcionaria subrayó que el cuidado de las instalaciones también recae sobre los estudiantes y docentes.

"Aunque el FECE financia el mantenimiento, es fundamental que todos seamos responsables en el cuidado de las instalaciones. No podemos justificar el daño a las paredes o a los muebles simplemente porque hay fondos disponibles", destacó.