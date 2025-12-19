Meduca rinde informe : 45 escuelas listas y grandes retos por cumplir

El Ministerio de Educación (MEDUCA) presentó su balance de gestión del año 2025 y puso los números sobre la mesa: 45 proyectos de infraestructura educativa entregados, que hoy benefician a 25 mil estudiantes en todo el país, con una inversión que ronda los 36 millones de dólares.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró que estas obras no se quedaron a medio camino y que el dinero fue usado para terminar proyectos que llevaban años esperando.



Al ser consultada sobre los principales desafíos en materia educativa, indicó que son varios, principalmente debido a los atrasos que enfrenta el sistema en estos momentos.

Nuevas escuelas donde más se necesitan

Molinar también informó que ya arrancó la construcción de dos nuevas escuelas, una en Panamá Este y otra en Panamá Oeste, zonas donde el crecimiento poblacional ha disparado la matrícula y dejó cortos a muchos planteles.

Concursos docentes “sin palanca”, según MEDUCA

En el tema del personal docente, la ministra aseguró que los concursos están en marcha y que ahora se realizan bajo criterios de total transparencia, dejando atrás viejas prácticas.

“Hoy los concursos son absolutamente transparentes; solo cuenta la historia y la capacidad de cada docente”, afirmó Molinar. Detalló que el primer concurso ya se desarrolla y que el segundo inicia en aproximadamente una semana, con la meta de que todos los profesores estén nombrados antes del primer día de clases.

El año escolar 2025 cierra este 19 de diciembre

Por su parte, la viceministra académica, Agnes De León de Cotes, confirmó que el año escolar 2025 finaliza oficialmente hoy, 19 de diciembre, según el calendario vigente.

Indicó que el nuevo periodo escolar arranca el 29 de diciembre, y que ya se realizaron reuniones con direcciones y coordinadores regionales para organizar y planificar el próximo ciclo, buscando evitar improvisaciones de última hora.