Nacional - 07/10/25 - 06:06 PM

MEF autoriza dos contratos de cables submarinos

Esta decisión fortalece el liderazgo de Panamá como un hub digital clave y atraerá nuevas inversiones.

 

Por: Redaccióm / Crítica -

El Consejo de Gabinete dio luz verde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para firmar contratos que permitirán la instalación y operación de dos nuevos cables submarinos de telecomunicaciones.

Se aprobó la concesión a Telconet Submarine Networks, S.A. (Telcosub) para instalar el sistema “Carnival Submarine Networks-1 (CSN-1)” por un periodo de 20 años

La obra incluye fibra óptica que conectará a Panamá con Ecuador y Florida, Estados Unidos, mejorando la cobertura de la red global.

Dato clave: El MEF negoció un ajuste en el canon que pagan las empresas por usar el fondo marino. Este monto estaba desactualizado desde el año 2000. Gracias a la negociación, el valor subió de B/.0.35 a B/.0.60 por metro cuadrado, asegurando un trato más equitativo y sostenible para la Nación. Telcosub aceptó este ajuste que reconoce la importancia estratégica de Panamá.

La segunda concesión se otorgó a Trans Caribbean Fiber Systems, Inc. para instalar el sistema Trans Caribbean Fiber Systems - (TAM 1), también por 20 años. Esta empresa también aceptó el ajuste al canon a 60 centésimos por metro cuadrado, ratificando el compromiso de ambas partes por mantener a Panamá a la vanguardia de la conectividad regional.

