Mejoran acceso y calidad del agua en comunidades de la cuenca de río Indio

Unos 425 habitantes de las comunidades de La Pita, Riecito Abajo y El Ahogado Centro, ubicadas en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, son beneficiados con el proyecto de rehabilitación y construcción de acueductos rurales que adelanta la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en estas comunidades ubicadas dentro de la cuenca hidrográfica del río Indio.

Según detalla un informe de la ACP, el proyecto contempla la reparación de sistemas existentes y la instalación de nuevas redes, así como la realización de estudios en otras comunidades para ampliar su alcance.

Ana María Antonío, Especialista Interdisciplinaria de la Oficina de Proyectos Hídricos del Canal de Panamá: “Nuestro objetivo es acompañar a las comunidades con soluciones que mejoren el acceso al agua y fortalezcan la gestión local del recurso”.

Para el presidente de la Junta Administradora de Acueductos Rurales (JAAR) de La Pita, Euvidio Sánchez, este tipo de trabajos se requieren considerando que las tuberías existentes datan de muchos años.

“Nosotros no teníamos los recursos para hacer un trabajo de esta magnitud”, añadió el dirigente comunitario, añadiendo que con ello también se generan oportunidades de trabajo para los pobladores.