Meneses sigue enradado: Jueza confirma la querella por peculado

¡No se salva! La justicia le puso otro ALTO al exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses, y le echó para atrás la estrategia a su defensa.

La jueza Irene Cedeño fue clarita y rechazó la solicitud de inadmisibilidad que buscaba tumbar la querella en su contra.

¡Todo en regla! Según la jueza, la querella por peculado doloso agravado contra Meneses cumple con todos los requisitos legales, ¡así que el proceso sigue FIRME! Esto mantiene vigente la resolución del Ministerio Público que reconoce a la víctima en este escándalo.

EL TUMBE QUE NO CESA

El origen de este desorden es una auditoría caliente de la Contraloría General que destapó un montón de irregularidades en el manejo de la plata del pueblo en el IFARHU durante su administración (2019-2024).

¡PRESIDIO Y POSTULACIÓN!

Meneses, que es ficha del PRD, ahora mismo está guardado en el penal de Tinajitas no solo por este caso, sino también por una denuncia del contralor Ariel Flores por enriquecimiento ilícito. Además, tiene otra investigación encima por el "bochinche" con los auxilios económicos, un programa que olía a azufre.

Pero la cosa no termina ahí. Desde la cárcel, ¡el hombre tuvo el descaro de postularse como candidato a la segunda vicepresidencia del CEN del PRD! Esta movida ha puesto a su partido patas arriba y ha encendido un fogón de críticas sobre la ética y la legalidad de sus aspiraciones.