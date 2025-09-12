Nacional - 12/9/25 - 12:00 AM

Menor asesina a alias ‘Tayson’: le dio bala en La Concha

Por: Diómedes Sánchez S. Crítica -

La violencia se vuelve a tomar las calles de la ciudad de Colón, cuando la tarde del jueves se registró el asesinato de Alfonso López Smith, alias Tayson, de 40 años, en el histórico parque conocido como La Concha, en la calle 6 y 7, avenida Amador Guerrero y Herrera.

La información preliminar de este caso señala que López Smith estaba en este parque, cuando un menor de edad se le acercó y empezó a hacerle disparos.

Al lugar llegaron rápidamente agentes de la Policía Nacional, quienes estaban cerca, y al observar al menor con el arma de fuego, le realizaron disparos y lo hirieron.

Ambos heridos fueron llevados de urgencias al cuarto de urgencias del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, donde posteriormente se dio a conocer el fallecimiento del adulto.

Este hecho violento generó una corredera por parte de los transeúntes que pasaban por el área y las personas que estaban en el parque tomando el fresco, para tratar de no ser alcanzados por las balas.

En el parque se recuperó un arma de fuego. Toda el área fue acordonada por agentes de la Policía Nacional con cinta amarilla para proceder con personal de criminalísticas a recoger los indicios, pruebas y otros elementos.

