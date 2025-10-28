Nacional - 28/10/25 - 12:00 AM

Mesa de discusión de salario mínimo comenzará el 15 de noviembre

El próximo 15 de noviembre iniciará la discusión para definir el nuevo salario mínimo, que comenzará a regir a partir de enero 2026, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz.

La ministra reveló que este año la mesa no realizará la gira nacional, sino conversaciones; las reuniones se darán en la sede del Mitradel, ubicada en la Ricardo J. Alfaro.

De acuerdo con Muñoz, la decisión se da por la necesidad de optimizar recursos del ministerio, debido a que los costos de las giras son muy elevados.

“Ya se convocó al Conepa, la Cámara, se convocó a Conato, Conusi, a todos los entes rectores que tienen que ver con esto (mesa); están convocados a partir del 15 de noviembre. Serán convocados con fecha”, expresó la ministra.

Por otro lado, pidió no generar expectativas anticipadas sobre el resultado de las negociaciones.

“No hay expectativas y no podemos crear morbos ni expectativas; si para el sector trabajador la cosa está dura, para el sector empresarial la cosa está dura; tenemos que buscar un equilibrio y ser responsables”, dijo.

Recordó que el objetivo de la mesa es buscar un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las realidades de la empresa privada.

Este proceso se realizará conforme a lo establecido en el artículo 174 del Código de Trabajo, el cual estipula que la revisión del salario mínimo debe efectuarse cada dos años. La última revisión fue en el 2024.

La Comisión de Salario Mínimo estará conformada por representantes del sector empresarial, del sector trabajador y del sector gubernamental.

