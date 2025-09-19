MiAmbiente anuncia auditoría integral a Mina de Cobre Panamá

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó que la auditoría integral al proyecto Mina de Cobre Panamá abarcará todos los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III, garantizando transparencia y el cumplimiento de estándares ambientales, sociales, legales y tributarios.

Según MiAmbiente, la auditoría se diseñó tras una consulta pública que contó con la participación de más de 260 organizaciones ambientalistas, comunidades locales, gremios, académicos y ciudadanos. Este proceso busca reforzar la transparencia y asegurar que el Estado cumpla con su deber de proteger el ambiente y los intereses nacionales.

El jefe del Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental, Juan Miguel Jaén, explicó que se verificarán los más de 370 compromisos ambientales del proyecto, desde la fase de construcción hasta la etapa de operación. La revisión incluye aspectos clave como planes de reforestación, biodiversidad, concesiones de agua, gestión de desechos y monitoreo de calidad de agua y aire.

La firma SGS Panama Control Services, Inc. fue seleccionada para ejecutar la auditoría junto a MiAmbiente, bajo un plan de trabajo que también evaluará impactos sociales, gobernanza y posibles pasivos ambientales a futuro.

La ciudadanía podrá acceder a los documentos relacionados en la web oficial de MiAmbiente, en cumplimiento con la Ley de Transparencia y el Acuerdo de Escazú.