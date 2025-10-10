Nacional - 10/10/25 - 04:16 PM

MiAmbiente entrega orden de proceder para auditoría de la mina

El proceso, que tendrá una duración de seis meses, evaluará el cumplimiento ambiental, social, legal y tributario de la operación minera

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) dio luz verde este jueves al arranque formal de la auditoría integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá, ubicado en Donoso, provincia de Colón, tras entregar la orden de proceder a la empresa SGS Panamá Control Services Inc.

El proceso, que tendrá una duración de seis meses, evaluará el cumplimiento ambiental, social, legal y tributario de la operación minera. La auditoría incluye inspecciones de campo, revisión de documentos y verificación del cumplimiento técnico del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).

MiAMBIENTE reiteró que está abierto a recibir observaciones de la ciudadanía para asegurar transparencia y rigor durante todo el proceso.

