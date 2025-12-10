Nacional - 10/12/25 - 12:47 PM

MiAmbiente frena criadero en Coclé por tirar peste y romper reglas

Vecinos de las comunidades cercanas tenían rato quejándose: los olores fuertes y desagradables

 

Por: Eric Montenegro -

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ordenó la paralización por 30 días de una finca avícola ubicada en El Cañaveral, Santa María, Coclé, tras comprobarse que no estaban cumpliendo con las normas ambientales establecidas.

Vecinos de las comunidades cercanas tenían rato quejándose: los olores fuertes y desagradables que salían del lugar ya no se aguantaban y por fin las denuncias hicieron eco.

Durante la inspección, MiAmbiente detectó que la finca no tenía un sistema adecuado para la disposición final de las aves muertas, algo básico para una operación de este tipo.

John Jairo Trujillo, director provincial, recalcó que la empresa debe contar con fosas para el enterramiento y que también deberán adecuar la galera donde almacenan los desechos.

La orden es clara: tienen 30 días para cumplir con las correcciones y ajustar todo al Plan de Manejo Ambiental (PAMA).

Si no cumplen o si el daño ambiental se evalúa como mayor, el caso podría pasar a la sede central, donde la multa podría superar los 10.000 dólares.

 

